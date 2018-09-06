ICANN предупредила о смене криптоключей — возможны сбои в работе сети

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM У пользователей глобальной сети 11 октября могут возникнуть сложности с подключением к интернету. Об этом сообщила пресс-служба компании по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).

Отмечается, что указанные проблемы могут возникнуть в любой точке земного шара в связи с тем, что ICANN готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). По сведениям корпорации, некоторое число интернет-пользователей во время работ по смене ключей «испытают сложности».

Как сообщало ИА REGNUM, описанный учеными Самарского национального исследовательского университета имени Королева алгоритм позволил повысить скорость интернета примерно в полтора раза.

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