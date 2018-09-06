Штрафы за езду без ОСАГО: на полисах «экономят» 3 миллиона водителей

Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Штрафы за езду без ОСАГО действительно следует повысить, сейчас несколько миллионов водителей не задумываются о том, зачем этот полис нужен, и ездят без него, чтобы «сэкономить» — за счет всех остальных водителей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 сентября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя заявление заместителя министра финансов Алексея Моисеева о возможном росте штрафов.

Как сообщалось ранее, Моисеев в интервью РИА Новости согласился с тем, что вопрос о повышении штрафов за езду без ОСАГО «остается актуальным», и сказал, что водители, которые ездят без полиса, представляют собой опасность для общества. Чиновник полагает, что штраф должен быть сопоставим с ценой полиса, другими словами, его нужно увеличить в десять раз — с нынешних 500−800 рублей до 8 000 рублей.

Полностью поддерживаю заместителя министра. По данным Российского союза автостраховщиков за 2017 год, без полисов ездит около 3 миллионов водителей. И ездят эти ребята за наш счет, потому что в случае происшествий платят страховые компании, а им платим мы. Мне кажется, это несправедливо.

Сейчас эти граждане не видят связи между ОСАГО и собственной ответственностью перед обществом. В их понимании этот полис нужен не им, а кому-то другому.

Действует простая арифметика: полис стоит 8 000 рублей, а штраф — 500 рублей. Сколько раз за год его смогут остановить, учитывая две волны сокращений в ГИБДД? Увеличение штрафов и видеофиксация будут вполне эффективными механизмами по сокращению числа таких водителей.