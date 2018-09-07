Сим-карта как спусковой крючок социальных катаклизмов

Душанбе, , 02:05 — REGNUM Взаимоотношения абонентов с компаниями мобильной связи это вопрос повышенной актуальности в современном мире. Как отреагировали пользователи Таджикистана на изменение условий регистрации сим-карт и оплаты услуг и какой вывод из этого можно извлечь, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Маргарита Князева.

Резкое ужесточение в августе сего года правил регистрации сим-карт, которые теперь должны быть привязаны к паспортным данным владельца, объяснялось официальными структурами соответствием требованиям безопасности. Служба связи Таджикистана вносит свою лепту в борьбу с экстремизмом, прекращая бесконтрольные продажи сим-карт, вот как этот процесс выглядит в изложении ответственных лиц. Но вряд ли запланированная заградительная цена регистрации, в пересчете составляющая около 26 USD, сможет стать серьезным заслоном на пути терроризма. А вот нездоровый ажиотаж публики новая мера уже вызвала — спеша закупить карты по старым ценам, абоненты выстроились в огромные очереди.

Социальная обстановка в Таджикистане такова, что даже самый скромный фактор, работающий на усиление общественного недовольства может вызвать настоящую бурю. Как это было уже, например, в Киргизии. Почему измененный тариф связи и правила регистрации сим-карт, вдруг вышли в разряд рискованных для общественного спокойствия действий?

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