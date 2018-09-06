О гомосексуалах и предвыборной агитации: Дудь взял интервью у Белого

Москва, , 12:17 — REGNUM Очередное интервью YouTube-блогера и журналиста Юрия Дудя сегодня, 6 сентября, вышло в тренды российского видеохостинга. На этот раз ажиотаж среди зрителей вызвала беседа со стендам-комиком, звездой телеканала ТНТ Русланом Белым, где он в частности рассказал о своём отношении к гомосексуалам, а также об участии в предвыборной агитации.

Менее чем за сутки с момента публикации видео на YouTube ролик набрал уже более двух миллионов просмотров, 92 тысячи одобрений, около 7 тысяч «дизлайков» и почти 13 тысяч комментариев. Отвечая на вопрос Дудя, Белый сказал, что предвыборная агитация в Госдуму в него «не попадает». Однако позднее к нему обратились с просьбой агитировать за президентские выборы. Как признался сам комик, «выглядело это достаточно глупо».

«Я только что говорил, что не пойду на выборы, в меня не попадает агитация, а тут мне нужно самому агитировать людей», — отметил гость программы.

Одним из самых обсуждаемых в сети стал ответ Руслана Белого, который ранее часто резко высказывался о гомосексуалах, по поводу его актуального отношения к геям. Комикс признался, что долгое время был гософобом, причиной чего назвал общие настроения в стране, однако теперь позиция людей по этому вопросу постепенно меняется. Белый сказал, что тоже изменил отношения к гомосексуалам, а сам старается совершенствоваться как личность.

Интервью Юрия Дудя с известными в разных сферах личностями систематически вызывает огромный интерес у зрителей YouTube. Ранее ИА REGNUM писало, что интервью с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко всего за пару часов набрало более 240 тысяч просмотров, сразу же заняв первое место во вкладке «Тренды». К настоящему моменту этот ролик посмотрели почти четыре миллиона пользователей. Интервью с известной Instagram-блогеркой и телеведущей Настей Ивлеевой посмотрело 13 млн человек.

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