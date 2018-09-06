У аэроэкспресса «Шереметьево» появилась остановка на платформе Окружная

Москва, , 12:28 — REGNUM С 6 сентября 2018 года Московская железная дорога открыла дополнительную остановку на платформе Окружная Савёловского направления для всех поездов «Аэроэкспресс», которые курсируют между аэропортом Шереметьево и Москвой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Благодаря пересадке на Московское центральное кольцо, пассажиры смогут сократить время в пути. Кроме того, новая остановка не скажется на времени в пути до аэропорта — время следования от Белорусского вокзала до Шереметьево останется в пределах 35 минут.

«Промежуточная остановка не отразится на времени следования поездов — весь путь от Белорусского вокзала до Шереметьево и обратно будет занимать 35 минут, как и прежде. А для жителей прилегающих районов путь до аэропорта Шереметьево теперь будет составлять всего 20 минут», — заявил исполняющий обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

Поезда будут прибывать на промежуточную станцию через 13 минут после отправления с Белорусского вокзала и через 22 минуты после отправления из Шереметьево. На платформе Окружная уже установлены кассы и билетопечатающие автоматы. Все зоны прохода к аэроэкспрессам отмечены соответствующими навигационными указателями.В пресс-службе сообщили, что новый остановочный пункт, построенный в рамках программы интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог, был открыт в начале августа 2018 года. Он войдет в транспортно-пересадочный узел, который объединит в одном месте сразу несколько видов транспорта — пригородное направление железной дороги, МЦК, метро и городской наземный общественный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России на Киевском вокзале Москвы состоялось отправление первого двухэтажного поезда «Аэроэкспресса», который направился в московский аэропорт «Внуково».

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