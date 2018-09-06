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Левый берег Мойки отремонтируют впервые со времен Сталина

Общество

Набережная является объектом культурного наследия федерального значения

Левый берег Мойки отремонтируют впервые со времен Сталина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Конюшенного ведомства на Мойке

Санкт-Петербург, 6 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию по капремонту набережной левого берега реки Мойки в историческом центре Санкт-Петербурга. Предыдущий ремонт набережной проводился в 1952 году.

Подлежащий капремонту участок набережной расположен между Большим Конюшенным и Малым Конюшенным мостами, в непосредственной близости от Конюшенного ведомства — объекта культурного наследия федерального значения, также дожидающегося капитального ремонта.

В ходе работ будут реставрироваться гранитные камни облицовки и восстанавливаться историческая облицовка подпорной стенки на этом участке, что обеспечит многолетнюю безопасную эксплуатацию сооружения. Кроме того, запланирован капремонт участка проезжей части набережной, тротуарных плит и реставрация архитектурного декора ограждения, другие необходимые работы.

Финансирование капитального ремонта будет проводиться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Первые деревянные набережные появились на Мойке в середине XVIII века. В начале XIX столетия эту набережную имперской столицы одели в гранит.

Вдоль набережной Мойки, которая сама по себе является объектом культурного наследия федерального значения, находятся памятники архитектуры, в том числе Юсуповский дворец и дворец великой княгини Ксении Александровны, а на левый берег реки выходит Михайловский сад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смольном, наконец, подготовили основные условия конкурса на реконструкцию Конюшенного ведомства

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Судьба архитектурного наследия
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