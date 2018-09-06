В Приволжском медуниверситете приступили к созданию банка костных тканей

Нижний Новгород, , 11:54 — REGNUM К созданию банка костных тканей приступили врачи-хирурги Нижнего Новгорода совместно с учёными лаборатории консервации тканей института травматологии Приволжского медуниверситета (ПИМУ), сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в своей работе специалисты применяют технологию термической обработки донорских костей. Полученные образцы, поясняют ученые, могут быть использованы при устранении костных дефектов и реконструкции костей с помощью имплантов.

Глава отделения патологической анатомии с консервацией тканей, главный научный сотрудник Наталья Орлинская пояснила, что дефект пациентов можно устранить получением губчатой костной ткани у другого пациента.

Поэтому сначала хирурги удаляют функционально непригодную головку бедренной кости, а затем замещают дефект образцом, полученную у второго пациента. При этом готовые на такое донорство подписывают соответствующие разрешения.

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