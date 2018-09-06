Во Франции вновь ликвидируют стихийный лагерь беженцев в Гранд-Сент

Дюнкерк, Франция, , 12:02 — REGNUM Силы безопасности Франции 6 сентября приступили к ликвидации стихийного лагеря беженцев в пригороде Дюнкерка Гранд-Сент, передает радиостанция France Info.

По информации местной префектуры, здесь проживают около 500 беженцев, намеревающихся перебраться нелегальным путем в Великобританию. Каждый год на берегу Ла-Манша собираются мигранты, несмотря на регулярные зачистки.

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Как сообщало ИА REGNUM, последняя эвакуация лагеря в Гранд-Сент состоялась в мае этого года. Год назад отсюда были вывезены и размещены в постоянные приюты около 550 человек. В октябре 2016 года в прибрежном городе Кале были ликвидированы печально известные «джунгли». Гранд-Сент находится всего в 30 км от этого места.

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