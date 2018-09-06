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Рязанский губернатор поддержал сохранение льгот для пожилых людей

Общество

В региональную думу внесен проект о сохранении льгот для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет

Рязанский губернатор поддержал сохранение льгот для пожилых людей
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Отдых

Рязань, 6 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  Губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал поправки в региональное законодательство, которые привязывают льготы не к моменту выхода на пенсию, а к возрасту людей. Как сообщила 5 сентября пресс-служба Рязанской областной думы, после изменения пенсионного возраста право на льготы получат не только люди, которые уже вышли на заслуженный отдых, но граждане предпенсионного возраста: женщины — от 55 лет, а мужчины — от 60 лет.

«Это справедливо, что при изменении пенсионного законодательства те, кто сейчас достигают возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины), сохранят льготы, установленные региональными законами. Я это решение, однозначно, поддерживаю. Думаю, что жители его тоже одобрят», — сказал Николай Любимов.

По данным депутатов, всего поправки нужно внести в три областных закона. Кроме того, в регионе идет подготовка программы «Активное долголетие».

«Немаловажным моментом является и социальная активность старшего поколения, увеличение дополнительных социальных мер для лиц предпенсионного возраста, касающихся поддержания здоровья», — заявила депутат Татьяна Панфилова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Николай Любимов дал поручение создать структуру, которая бы занималась трудоустройством людей предпенсионного возраста. Она появится в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани появится центр трудоустройства пожилых людей

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Повышение пенсионного возраста
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