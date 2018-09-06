На Украине ожидают эпидемию дифтерии

Киев, , 11:41 — REGNUM На Украине после эпидемии кори может начаться эпидемия дифтерии, сообщает 5 сентября ТСН.

Согласно сообщению, 32 тыс. жителей Украины за два года заболели корью, от болезни умерли шесть взрослых и 12 детей. Также в стране уже зафиксировано четыре случая заболевания дифтерией. По данным специалистов, только 19% украинских детей, рожденных в 2016 году, имеют прививки от дифтерии. При этом вакцина от дифтерии на Украине есть, а вот сыворотки для лечения болезни — нет.

Напомним, в 1990-х годах на Украине 20 тыс. человек заболели дифтерией, из них около 700 человек умерли.