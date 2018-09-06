Мэр Великого Новгорода о пенсионной реформе: «Всё равно к этому придём»

Великий Новгород, , 11:40 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев считает изменения в пенсионном законодательстве России неизбежными. Реформу он прокомментировал на заседании пресс-клуба в Новгородском областном отделении Союза журналистов России.

«Всё равно мы к этому придём. Когда ты это не сделаешь — всё равно это будет воспринято негативно», — заявил мэр города, отметив, что «президент на себя «весь огонь взял».

По его мнению, «чуть переборщили, особенно с женщинами, но — видите, потом поправили».

Бобрышев подчеркнул, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения — «очень значимые».

«Единственное, что до конца людям не понятно: а где работать? В этом я людей понимаю и их поддерживаю. Но надо исходить из реалий: есть Пенсионный фонд, в котором денег не хватает, добывать их негде. Никакая экономика не может этого позволить, давайте посмотрим на демографию: у нас сегодня уже фактически на одного работающего — один пенсионер, а по нормальному должно быть три работающих на пенсионера, ну хотя бы два. Тяжело обеспечивать старость людей, которые вышли на пенсию. Поэтому расчёт был чисто экономический. Не подходит — давайте другой вариант, но какой? На бизнес давить — глупо вообще», — прокомментировал Юрий Бобрышев.

Сам градоначальник, которому в 2018 году исполнилось 67 лет, считает, что у него есть ещё силы работать.

«Я не чувствую, что я такой уж старый. Но и молодым надо дорогу давать», — сказал Бобрышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр заявил, что ещё не принял решения о дальнейшем продолжении своей политической карьеры. Во главе Великого Новгорода Юрий Бобрышев — с 2008 года, он дважды избирался мэром на прямых выборах.

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