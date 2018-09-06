В «Пулково» из-за тумана задерживаются рейсы

Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Туман не дает пассажирским самолетам вовремя приземлиться в аэропорту «Пулково». Судя по онлайн-табло аэропорта, многие рейсы задерживаются на прилет, время задержки составляет от 10−15 минут до нескольких часов.

Так, рейс 516 авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга должен был сесть в Петербурге в 07:15, а приземлился лишь в 10:51. Рейс 6012 авиакомпании «Россия» из Москвы ждали к 07:55, но он сел в 08:44. Рейс «Нордавиа» из Челябинска должен был сесть в 08:30, но прибыл в 08:54. Самолет «Северного ветра» из Самары должен был зайти на посадку к 09:05, но смог приземлиться только в 09:26.

При этом в «Пулково» отмечают, что аэропорт работает в штатном режиме.

Стоит заметить, что некоторые рейсы до Петербурга не только приземлились вовремя, но и даже опередили свое расписание на несколько минут.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня с утра в Петербурге наблюдается туман, который не рассеется раньше полудня. Затем город накроет грозами. Уровень влажности составляет 92%.