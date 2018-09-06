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Канатоходец прошел по тросу между небоскребами «Грозный-Сити»

Общество

«Я давно мечтал»

Канатоходец прошел по тросу между небоскребами «Грозный-Сити»
kevint3141
Канатоходец

Грозный, 6 сентября 2018, 11:18 — REGNUM  Потомственный канатоходец Расул Абакаров успешно преодолел 60 метров по тросу между двух зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Канат был натянут на высоте около 100 метров, на уровне 32 этажей башен. Об этом рассказал сам Абакаров корреспонденту «Чеченская Республика Сегодня».

По его словам, все прошло по плану несмотря на то, что во время прохождения дистанции наблюдался сильный ветер.

«Я давно мечтал совершить переход по ним (высоткам), — сказал канатоходец. — … Подготовку к трюку пришлось провести буквально за три дня».

Напомним, Расул Абакаров родился и вырос в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры.

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