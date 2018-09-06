В украинской армии женщин приравняли к мужчинам

Киев, , 11:16 — REGNUM Украинский парламент принял законопроект об уравнивании прав женщин и мужчин в ВСУ, сообщает 6 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, закон отменяет некоторые ограничения для женщин для службы в украинских вооруженных силах. Так, если раньше женщины могли служить по контракту или призыву только до 40 лет, то теперь это ограничение снято. Также женщин теперь не будут освобождать от военных сборов во время пребывания в запасе. При этом все льготы для беременных и матерей остаются в силе.

Напомним, ранее на Украине создали танковую бригаду из резервистов второй очереди.

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