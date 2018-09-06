Индонезия заняла второе место на соревновании ASEAN Skills Competition

Бангкок, , 12:33 — REGNUM Индонезийская делегация завоевала 13 золотых медалей на 12-м соревновании ASEAN Skills Competition (ASC) в Таиланде, сообщает Antaranews.

«Индонезия выиграла 13 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей и семь дипломов. Это лучшие сыновья и дочери Индонезии, хотя еще есть к чему стремится», — заявил глава делегации ASC Индонезии, который также является генеральным директором по обучению и производительности министерства труда Индонезии Бамбанг Сатрио Лелоно.

Таиланд выиграл больше медалей, потому что они участвовали во всех профессиональных конкурсах.

44 участника из Индонезии соревновались в 22 профессионально-технических конкурсах. В то время как 52 участника из Таиланда охватили все 26 конкурсов.

Соревнования включали в себя различные профессионально-технические конкурсы, как например, приготовление пищи, монтаж шкафов, столярные изделия, кирпичная кладка ИТ и бизнес-решения.

На 12-м соревновании ASC Таиланд стал чемпионом с 16 золотыми, 4 серебряными, 3 бронзовыми медалями и тринадцатью дипломами. Индонезия заняла второе место, Вьетнам — третье, а Малайзия — четвертое.

Соревнование ASEAN Skills Competition — 2018 проходило в Бангкоке с 30 августа по 4 сентября 2018 года.