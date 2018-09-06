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Почти две тысячи пар сыграют свадьбу в День города в Москве

Общество

В столице День города отметят 8 и 9 сентября

Почти две тысячи пар сыграют свадьбу в День города в Москве
Франсиско Гойя. Свадьба. 1792

Москва, 6 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  Около двух тысяч пар поженятся в Москве накануне и в День города — 7 и 8 сентября, об этом 6 сентября сообщает «Агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ЗАГСа.

«На 7−8 сентября подано 1 тыс. 933 заявления о заключении брака», — заявили в пресс-службе.

Напомним, в 2018 году День города в Москве отметят 8 и 9 сентября. Всего в столице пройдет более 300 праздничных мероприятий во всех округах, запланировано 160 концертов, 90 выставок, а также 20 тыс. залпов праздничного салюта.

В мэрии ожидают, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка 10 млн человек. Подарком москвичам ко Дню города станет открытие концертного зала «Зарядье».

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День города в Москве
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