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На Урале экс-чиновница возместила государству 12,5 млн рублей

Общество

Она не смогла подтвердить имеющиеся у неё доходы

На Урале экс-чиновница возместила государству 12,5 млн рублей
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Продажная чиновница

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  В Екатеринбурге бывшая госслужащая возместила государству 12,5 млн рублей, законность которых не смогли подтвердить ни она, ни её супруг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской прокуратуре.

Женщина работала в налоговой инспекции Железнодорожного района Екатеринбурга. Её супруг купил в 2014 году имущество на общую сумму более 20 млн рублей. При этом совокупный официальный доход этих граждан за последние три года был меньше 4 млн.

Откуда взялись лишние деньги, супруги подтвердить не смогли. Прокуратура после проверки направила заявление в суд с требованием выплатить разницу государству. В Октябрьском райсуде супруги заявили, что занимали деньги на покупки. Но происхождение 1,4 млн рублей так и не подтвердили. Эту сумму суд и обязал уплатить государству.

Но прокуратура добилась в облсуде увеличения суммы до 12,5 млн рублей. На сегодняшний день экс-сотрудница налоговой уже рассчиталась с государством.

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