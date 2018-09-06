В больнице Прикамья пациентку заразили гепатитом С

Пермь, , 10:44 — REGNUM В Пермском крае суд оценил причиненный вред здоровью женщине, которую заразили в лечебном учреждении гепатитом С, в 250 тыс. рублей. Дочь пенсионерки заявила, что эта сумма не покроет и пятой части расходов на исправление врачебной ошибки, сообщает ТК «РифейПермь».

Вирус гепатита С пенсионерке занесли вместе с нестерильной иглой, которую ранее использовали в отношении инфицированной пациентки. Медсестра перепутала иглы, когда ставила капельницу. Теперь больница отказывается лечить пострадавшую из-за ошибки пермячку современными дорогостоящими медикаментами. Адвокат женщины подчеркнул, что его подзащитной проведен курс поддерживающей терапии, но он не был направлен на излечивание.

Пенсионерке предложили за свой счет купить препараты. Однако она не осилит значительную сумму, постольку стоимость составляет от 1,5 млн рублей. Жертва врачебной ошибки обратилась в суд и потребовала, чтобы больница оплатила ей лечение.

Однако районный суд оценил вред здоровью в 250 тысяч рублей, а краевой, рассмотрев апелляцию, оставил это решение без изменений. Пострадавшая женщина должна самостоятельно найти деньги, купить лекарства, пройти курс лечения, а уж потом обращаться в суд за компенсацией суммы, потраченной на восстановление здоровья. При этом иск адресовать не к больнице, а страховой компании.

В больнице называют заражение пациентки гепатитом С несчастным случаем и отмечают, что суд при вынесении решения руководствовался принципом справедливости и разумности.

Добавим, Пермский край находится в лидерах по заболеваемости гепатитом С. По данным Пермьстата, в 2017 году количество больных, заразившихся гепатитом С, увеличилось в 2,4 раза, если сравнивать с 2016 годом.