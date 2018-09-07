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Обманутые дольщики ЖК Родники провели митинг: фоторепортаж

Общество

Уголовное дело на недобросовестного застройщика так и не возбудили

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Обманутые дольщики ЖК Родники провели митинг: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Обманутые дольщики ЖК «Родники»

Москва, 7 сентября 2018, 15:12 — REGNUM  Обманутые дольщики ЖК Родники провели митинг в ПГТ Родники Раменского района Московской области с целью привлечь внимание властей к проблеме долевого строительства жилья и потребовали признать данный объект проблемным. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил член инициативной группы Юрий Горбачёв, изначально сдача ЖК была намечена на четвёртый квартал 2013 года, затем сроки несколько раз переносили, а потом стройка окончательно остановилась.

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За это время во многих семьях родились дети
Дарья Антонова © ИА REGNUM
За это время во многих семьях родились дети
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Стройка на территории ЖК «Родники» заброшена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стройка на территории ЖК «Родники» заброшена
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ЖК «Родники»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ЖК «Родники»

«Стройка шла два года, всего было продано 580 квартир. С декабря 2013 года должна была быть сдача объекта, прошло уже пять лет, с июля 2017 года застройщик банкротится, и перспективы не видно», — подчеркнул он.

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Обманутые дольщики ЖК «Родники»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Обманутые дольщики ЖК «Родники»

Горбачёв сообщил, что на застройщика было подано несколько коллективных исков от дольщиков: сначала за просроченные сроки по ФЗ-214 («Об участии в долевом строительстве»), затем по факту нецелевого расходования средств. При этом прокуратура не нашла в действиях застройщика нарушений, а администрация Раменского района отказывается признать сам объект проблемным. Фактически, сейчас за достройку объекта отвечает другое юридическое лицо, которое должно было поставить коммуникацию в дома, но и оно обанкротилось.

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Дольщики уже 5 лет ожидают сдачи своих квартир
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дольщики уже 5 лет ожидают сдачи своих квартир
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Квартира недостроенного дома ЖК «Родники»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Квартира недостроенного дома ЖК «Родники»
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Дольщики ждут своих квартир и не собираются сдаваться
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дольщики ждут своих квартир и не собираются сдаваться

«Разрешения давались администрацией под гарантии частных лиц. Вложили деньги в развитие инфраструктуры: поставили генераторную станцию для отопления, очистные сооружения для воды, канализацию, набрали кредитов, и сейчас банкротятся, дома остались без коммуникации. Это был в Родниках пилотный проект, четыре дома должны были строиться, у одного 98% готовность, 85%, и на убыль, один ещё на стадии подвала», — отметил Горбачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, обманутые дольщики ЖК «Березовая Роща» разбили палаточный лагерь вблизи города Раменское Московской области, люди живут в полевых условиях с 10 августа и планируют оставаться на месте до тех, пока власть не предложит конкретные меры по решению проблемы. Кроме того, 25 августа в подмосковной Балашихе прошёл митинг обманутых дольщиков: представители 43 брошенных объектов Московской области вышли к зданию администрации с целью привлечь внимание властей к проблеме долгостроя и требованием принять закон по достройке всех объектов.

Читайте подробнее: Обманутые дольщики Подмосковья вышли с протестом на улицы Балашихи

А также: Обманутые дольщики разбили палаточный лагерь в Раменском: фоторепортаж

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Проблемы долевого строительства жилья
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