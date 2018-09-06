Обновление Спасо-Андроникова монастыря в Москве: фоторепортаж

Москва, , 15:13 — REGNUM Ко Дню города Москвы в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва, находящемся на территории Спасо-Андроникова монастыря, откроется кафе-трапезная. Об этом журналистам сообщил директор музея Михаил Миндлин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что открытию кафе предшествовала длительная реставрация музейного комплекса: так, в 2016—2018 годы был выполнен значительный объём работ по совершенствованию условий хранения основных фондов музея, проведён ремонт в помещениях бывшего Духовного училища, а также закуплено специальное оборудование для хранения и поддержания температурно-влажностного режима.

Кафе-трапезная откроется в современном стиле лофт: планируется, что место соберёт большое количество посетителей не только из-за обширного меню, но и привлечёт внимание к предметам старины — ранее на месте трапезной располагалась котельная. Кроме того, до конца сентября 2018 года начнутся ремонтно-реставрационные работы вокруг территории музея, в ходе которых планируется, в частности, установить современную систему водоотвода и восстановить дорожки Спасо-Андроникова монастыря.

«Уже разработаны и утверждены проекты реставрации церкви Архангела Михаила, трапезного помещения Настоятельского корпуса. Разработан проект благоустройства всей территории, проведён конкурс на выбор подрядчика для проведения работ», — сообщил Миндлин.

Добавим, в 2018—2019 годах работа по разработке проектно-сметной документации продолжится, ремонтно-реставрационные работы стен и башен Андронникова монастыря планируется начать после согласования документации в 2020 году. Известно, что всего за последние два года реставрационная мастерская Центрального музея им. Андрея Рублёва подготовила около 400 музейных предметов к выставкам. С 2017 года 27 музейных предметов прошли полный цикл реставрационных работ.

Кроме того, в мае 2018 года решением правительства РФ музею для дальнейшего развития были переданы здания городской усадьбы П.И.Хрящева-Шелапутиных — главный дом, северный флигель 1790-х годов, а также жилой дом по адресу: Андроньевская площадь, дом 6, стр.3−4. Общей площадью 4955,9 кв.м. В настоящее время проводится правовое оформление документов на здания и земельные участки.

Добавим, как следует из отчёта о деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва, субсидии на выполнение государственного задания в первом полугодии 2018 года составили 97,36 млн рублей. Доход музея от внебюджетной деятельности составил 5,14 млн рублей, и, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился на 34%. Специальные субсидии на сохранение объектов культурного наследия составили 19,04 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, прихожане Спасо-Андроникова монастыря неоднократно утверждали, что на территории древнего некрополя ведется незаконное строительство, а также уничтожаются древние захоронения. Высказывались опасения, что объекты самого монастыря, где сейчас располагается музей, в результате реконструкции могут потерять свою уникальность.

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