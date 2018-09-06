Калужский предприниматель незаконно вырубил лес на 1,4 млн рублей

Калуга, , 10:28 — REGNUM На территории Боровского района Калужской области предприниматель занимался незаконной вырубкой леса, причинив государству ущерб более чем на 1,4 млн рублей. Об этом 6 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепехина.

По её словам, в ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый предприниматель был осведомлен о требованиях законодательства РФ к производству рубки лесных насаждений. Отмечается, что бизнесмен в октябре 2017 года в отсутствие разрешительных документов выдал неосведомленным о его намерениях рабочим необходимый для производства рубки инвентарь.

Злоумышленник указал рабочим на необходимость рубки деревьев на участке, расположенном вблизи деревни Борисово. В результате незаконных действий обвиняемого Лесному фонду РФ был причинен ущерб на сумму более чем в 1,4 млн рублей, отметили в прокуратуре.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал. В настоящее время, уголовное дело (ч. 3 ст. 260 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе сотрудники Казачинско-Ленского лесничества в Иркутской области во время патрулирования лесов наткнулись на бригаду так называемых «чёрных лесорубов». «Работа» по выпиливанию реликтового леса велась при помощи шести бензопил и трелевочного трактора ТТ-4, а ущерб лесному фонду государства составил 14 млн рублей.

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