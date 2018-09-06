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В Китае продолжается активная борьба с коррупцией

Общество

Обвинительный приговор вынесен чиновнику НПКСК из провинции Хубэй

В Китае продолжается активная борьба с коррупцией
Иллюстрация: Cannon.af.mil
Прополка сорняков

Пекин, 6 сентября 2018, 10:27 — REGNUM  Народным судом в городе Наньян провинции Хэнань вынесен приговор бывшему заместителю председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Хубэй Лю Шаньцяо, сообщает 5 сентября Синьхуа.

Обвиненный во взяточничестве чиновник приговорен к 12-ти годам тюремного заключения и штрафу в размере 2 млн юаней.

Судом установлено, что в 2003—2017 годах Ли Шаньцяо, занимая ряд ответственных постов в провинции Хубэй, используя служебное положение, получил деньги и материальные ценности на сумму в 17,9 млн юаней от организаций и лиц, которым содействовал в ведении бизнеса, получении подрядов и назначения на должности.

Подсудимый признал вину и отказался от обжалования приговора.

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Коррупция и борьба с ней
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