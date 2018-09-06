Яровая предложила Госсовету тепловые пункты для детсадов и школ ДВО

Петропавловск-Камчатский, , 10:27 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») настаивает на установке индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием для обеспечения комфортного температурного режима в детских садах и школах Дальнего Востока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе депутата, предложение было направлено в рабочую комиссию по подготовке к Госсовету для включения в проект решений по итогам Госсовета.

Установка индивидуальных тепловых пунктов позволит снизить расходы бюджетов дальневосточных регионов на оплату энергоресурсов и существенно повысит уровень комфорта в детских садах и школах, уверена парламентарий.

Министерство по развитию Дальнего Востока поддержало инициативу.

«Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Приморский край выразили готовность в пилотном режиме реализовать данный механизм», — сообщила Яровая.