Загрязнённые АЛРОСой реки Якутии теперь придётся обеззараживать

Якутск, , 10:47 — REGNUM Водоёмы Якутии придётся обрабатывать специальным реагентом после ЧП на Иреляхском месторождении, когда вода, скопившаяся после промывки алмазов, полилась в реки Якутии. Для бактерицидной и дезинфицирующей обработки АЛРОСА передала населённым пунктам средство «АКВАТАБС», передаёт ИА REGNUM.

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Помимо «АКВАТАБС» для восстановления водоснабжения населения из пострадавших от загрязнения водоёмов придётся также менять концентраты для водоочистных фильтров, информирует ЯСИА. Прорабатывается вопрос и о закупке и передаче на следующей недели ёмкостей и бутылей для развоза очищенной воды населению села Сюльдюкар.

При этом специалисты экологического центра АЛРОСА уверены, что в сторону Сунтара, Нюрбы, Вилюйска и Верхневилюйска уже движется фронт чистой воды, и прогнозирует снижение концентрации взвеси в реке Вилюй. Руководитель Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова полагает, что уже к концу текущей недели концентрация взвешенных веществ в воде может снизиться до фоновых значений на большинстве участков рек, подвергшихся загрязнению.

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«Процесс самоочищения рек во многом зависит от наполнения русел, скорости течения, степени турбулентности потоков, а также от состава загрязняющих веществ. Взвешенные вещества имеют природное происхождение и выпадают в осадок. Известно также, что прибрежная растительность, выделяя кислород и другие соединения, непосредственно участвует в разложении загрязняющих веществ и способствует самоочистке водоемов», — также пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Причиной ЧП стали обильные дожди, на которые не были рассчитаны дамбы. Из Иреляха вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. Жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от использования воды до особого распоряжения. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Это ЧП жители республики называют экологической катастрофой.

Сроком очищения водоёмов от взвесей АЛРОСА называла 8 сентября.

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