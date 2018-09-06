Преподаватель из Якутии провел уроки профориентации для школьников Киргизии

Якутск, , 10:24 — REGNUM Представитель Якутской государственной сельскохозяйственной академии — преподаватель-тренер Дмитрий Попов — принял участие в III Всемирных играх кочевников в Киргизии и провел уроки профориентации для местных школьников, сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа со школьниками проходила в гимназии им. академика Амана Мамытова, имеющей экологическую направленность образования, и в лицее имени Хасана Жээнбаева, обучающем детей по химико-биологическому и общеобразовательному направлениям. Оба учреждения расположены в селе Бостери Иссык-Кульской области Киргизии.

В вузе подчеркнули, что международное сотрудничество в области науки и образования сегодня играют большую роль, обмен практическим опытом и знаниями, аккумулирование способностей и идей ученых из разных стран являются базой для совершенствования многих процессов, в том числе образовательных.

В настоящее время Якутская ГСХА ведет совместную работу с Университетом Лаваля (Канада), Казахским агротехническим университетом им. Сакена Сейфуллина, Северо-Казахстанским государственным университетом им. Манаша Козыбаева, Северным арктическим федеральным университетом (Норвегия), Университетом искусств, науки и технологий Ливана, Национальным аграрным университетом имени К.И.Скрябина в Киргизии и других.

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