Задержанному в Петербурге бывшему бойцу «Спарты» грозит выдача Казахстану

Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Задержанный полицией бывший ополченец ДНР Евгений Щербак, воевавший в легендарном подразделении «Спарта», в настоящее время находится в УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти. Ему грозит арест по решению суда с последующей выдачей Казахстану, гражданином которого он является.

Руководитель петербургского Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров вечером 5 сентября посетил один из отделов полиции Всеволожского района, где в то время содержался Щербак. Вместе с Владимировым был юрист, а также представители казачьей станицы «Курортная». В ходе короткой встречи они лично удостоверились в том, что задержанный мужчина действительно был защитником Донбасса.

«Мы назвали ему позывные разных бойцов «Спарты», и он знает их имена… Как выяснилось, Щербак находился в Донбассе в 2014 году, в самое горячее время, около трех месяцев, входил в состав роты «Матроса» (командир разведывательной роты батальона «Спарта», — прим.ред.). Так что он не самозванец», — рассказал Владимиров корреспонденту ИА REGNUM утром 6 сентября.

По словам Владимирова, ситуация, в которой оказался Щербак, в юридическом смысле крайне тяжелая.

«Когда его задержали 4 сентября, он просто был заявлен в розыск со стороны Казахстана, но у нашей полиции не было решения казахстанского суда об избрании Щербаку меры пресечения в виде содержания под стражей. И по истечении трех суток его могли освободить. Но вчера такое решение пришло. Теперь российский суд имеет основания отправить Щербака под арест до решения вопроса о его выдаче Казахстану», — пояснил собеседник агентства.

Задержанный ополченец нуждается в квалифицированной юридической помощи, которую ему может оказать только профессиональный адвокат, разбирающийся в тонкостях межгосударственных юридических отношений. Работа такого специалиста, разумеется, потребует оплаты.

Что же касается первоочередной «бытовой» помощи задержанному, то ее готовы оказать петербургские активисты, помогающие Донбассу, а также бывшие бойцы подразделений ДНР и ЛНР, проживающие в Петербурге и Ленобласти. Местные ветераны «Спарты» уже уведомлены о случившемся.

Напомним, гражданина Казахстана задержали 4 сентября на КАД Петербурга. Полицейские остановили его автомобиль, на котором, по предварительным данным, мужчина работал таксистом. При проверке по базе выяснилось, что гражданин находится в розыске в Казахстане.

За участие в боевых действиях на территории другой страны ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 9 лет по статье 172 УК Казахстана.

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