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Госстат Украины: граждане тратят больше половины зарплаты на еду

Общество

Еще почти 13% уходит на оплату услуг ЖКХ

Киев, 6 сентября 2018, 10:08 — REGNUM  Больше половины зарплаты граждане Украины тратят на еду, по данным государственной службы статистики Украины, сообщает 6 сентября УНИАН.

По статистическим данным, украинские жители тратят более 3 тыс. гривен (7,2 тыс. рублей) на пропитание, почти 13% зарплаты уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг. На непродовольственные нужды украинские жители тратят 28,8% заработной платы.

Напомним, по словам заведующей отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социсследований Национальной академии наук Украины Людмилы Черенько, уровень бедности на Украине составляет 58%. В 2008 году этот показатель составлял 13,2%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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