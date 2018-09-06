Госстат Украины: граждане тратят больше половины зарплаты на еду

Киев, , 10:08 — REGNUM Больше половины зарплаты граждане Украины тратят на еду, по данным государственной службы статистики Украины, сообщает 6 сентября УНИАН.

По статистическим данным, украинские жители тратят более 3 тыс. гривен (7,2 тыс. рублей) на пропитание, почти 13% зарплаты уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг. На непродовольственные нужды украинские жители тратят 28,8% заработной платы.

Напомним, по словам заведующей отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социсследований Национальной академии наук Украины Людмилы Черенько, уровень бедности на Украине составляет 58%. В 2008 году этот показатель составлял 13,2%.