Движение метро по Сокольнической линии восстановлено

Москва, , 10:08 — REGNUM Движение поездов на Сокольнической линии введено в график, сообщается на официальном сайте метрополитена Москвы.

«Движение поездов на Сокольнической линии введено в график», — сообщает пресс-служба метро.

Утром поезда на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена поезда следовали с увеличенным интервалом. Так, как сообщал корреспондент ИА REGNUM, поезд, следовавший в центр, простоял на станции «Воробьевы горы» 20 минут и проследовал до «Комсомольской».

Движение было затруднено в обе стороны — поездка от станции «Библиотека им. Ленина» до «Воробьевых гор» заняла 40 минут.

На юго-западном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам, уточнили в пресс-службе метро.

Сейчас, по данным корреспондента ИА REGNUM, на станции «Библиотека им. Ленина» перегружена, очень много людей пытаются уехать. Поезда ходят, но уехать в сторону «Кропоткинской» получается не с первой попытки.

В то же время, сообщает корреспондент ИА REGNUM, в переходе с «Библиотеки им. Ленина» на «Боровицкую» сотрудники полиции и кинологи с овчаркой обследую техническое помещение.

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