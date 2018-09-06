Исполнилось 110 лет со дня рождения академика Владимира Котельникова

Москва, , 10:02 — REGNUM Юбилейные 110 лет исполнились 6 сентября 2018 года со дня рождения Владимира Александровича Котельникова (1908−2005), выдающегося советского и российского ученого в области радиофизики, радиотехники, электроники, информатики, радиоастрономии и криптографии.

Котельников был вице-президентом Академии наук СССР, участвовал в работе Российской академии наук, дважды становился героем социалистического труда. В 1948—1953 годах — он возглавлял Особое конструкторское бюро Московского энергетического института (сегодня оно входит в холдинг РКС — «Российские космические системы»).

Научную работу Владимир Котельников вел в области совершенствования методов радиоприема, изучения радиопомех и разработкой методов борьбы с ними. В числе его крупнейших научных достижений, признанных в мире, — создание в 1933 году теоремы отсчетов. В русскоязычной литературе она носит его имя. Среди других важнейших работ академика — создание теории потенциальной помехоустойчивости, которая позволила создать инструмент для синтеза оптимальных систем обработки сигналов в системах связи, радиолокации, радионавигации и в других системах.

«Перед нами — выдающийся человек радиоинженерной мысли, который внес самый существенный вклад в развитие средств массовой коммуникации», — приводят в РКС высказывание о Котельникове президента международного Института инженеров электротехники и электроники Брюса Айзенстайна.

Работа Владимира Котельникова отмечена десятками наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, шесть орденов Ленина, орден «Знак Почёта», золотые медали за фундаментальные исследования в различных областях науки. В его честь установлен бюст в Казани, названы военно-морское судно, научные учреждения и астероид.