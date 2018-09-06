Экс-президенту Южной Кореи грозит 20 лет тюрьмы за коррупцию

Сеул, , 10:01 — REGNUM Для обвиняемого в коррупции экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака сторона обвинения требует 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает 6 сентября агентство Yonhap.

Отмечается, что бывший глава государства обвиняется в злоупотреблении властью в период его пребывания на высоком посту в период с 2008 по 2013 год. По сведениям агентства, в адрес Ли Мён Бака прокурорами выдвинуты обвинения по 16 пунктам. В том числе его считают виновным в присвоении средств секретных фондов Национальной разведслужбы Южной Кореи на сумму до $10,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе после апелляции прокуратуры суд продлил срок тюремного заключения по делу о коррупции до 25 лет.

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