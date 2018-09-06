В Ульяновской области проголосуют за проекты сельского благоустройства

Ульяновск, , 09:59 — REGNUM В единый день голосования в Ульяновской области пройдёт рейтинговое голосование за проекты благоустройства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, процедура голосования будет аналогична обычной процедуре выборов.

9 сентября жители 58 населенных пунктов проголосуют за проекты по благоустройству общественных территорий, которые будут реализованы в 2019 году по программе «Формирование комфортной сельской среды». Власти поясняют, что это «дополнительное направление в программе по формированию комфортной городской среды».

Губернатор Сергей Морозов отмечает, что в области реализуется региональный проект «Пятилетка благоустройства». Но «мы пошли дальше и приняли на себя обязательства по реализации регионального проекта по формирование комфортной среды проживания в селах», так как если «не создадим здесь комфортную среду, не сможем решить большинство задач» — в частности, увеличение продолжительности жизни, повышение уровня благосостояния людей.

В регионе напоминают, что в июле-августе в селах проходили общественные обсуждения планов по благоустройству, по итогам которых были определены территории для обновления в приоритетном порядке. Теперь жители выберут вариант благоустройства территории, который им больше нравятся, а победившие проекты будут скорректированы до 1 декабря 2018 года.

Власти отмечают, что процедура рейтингового голосования аналогична выборам: в бюллетене нужно отметить номер понравившегося проекта. Эскизы проектов будут выставлены в помещении счётного участка. Участие в голосовании могут принимать жители с 14 лет.

Напомним, в 2018 году из бюджетов разного уровня на благоустройство населенных пунктов Ульяновской области выделено более 600 млн рублей.