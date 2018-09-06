Лагутенко рассказал о безуспешных поисках подходящего гектара в Приморье

Владивосток, , 09:50 — REGNUM Лидер российской рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко не смог найти подходящий «дальневосточный гектар» в Приморском крае, об этом говорится в официальном журнале Восточного экономического форума — 2018, опубликованном 6 сентября на сайте фонда «Росконгресс».

По словам артиста, он одним из первых пытался найти место у моря на юге Приморья на онлайн-ресурсах, но поиски не дали результатов. То ли система несовершенная, то ли все разобрали до него, сетует певец.

«А так разводил бы на пенсии морской черенок, наверное, — рассказал в интервью Лагутенко. — Создал бы творческую резиденцию для музыкантов и художников».

Напомним, опрос ИА REGNUM, в котором приняли участие почти 35 тыс. жителей различных регионов России, показал, что о программе «Дальневосточный гектар» граждане знают. Но практически никто из них не желает ехать в необустроенный холодный регион, в котором нет ни инфраструктуры, ни условий для нормальной жизни.

Читайте также: Бизнесмен из Хабаровска решил пристроить ДВ-гектары осуждённым