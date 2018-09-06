В Ярославле представили концепцию «новой экологической политики»

Ярославль, , 09:44 — REGNUM Основные мероприятия Новой экологической политики Ярославской области будут включены в бюджет региона. Об этом было заявлено 5 сентября на презентации итогов работы экспертов по созданию концепции НЭП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Разработкой концепции, которую инициировал губернатор Дмитрий Миронов, в течение 2 месяцев занималось 70 экспертов. В их число вошли общественники, представители научного сообщества, СМИ, депутаты. Совместно с чиновниками они анализировали экологические проблемы Ярославской области.

После завершения технической доработки документа он будет утвержден постановлением правительства Ярославской области, а вошедшие в него мероприятия включены в региональные программы и учтены при формировании бюджета на следующие три года», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Эксперты работали по пяти направлениям: «Вода», «Обращение с отходами», «Воздух», «Лес», «Экологическое просвещение», в итоге они выработали более 270 предложений, 195 из которых легли в основу концепции Новой экологической политики.

В процессе работы группы «Лес» мы рассматривали вопросы сохранения и восстановления не только лесов, но и зеленых насаждений в целом, в том числе и в городах. В результате мы сформировали блок предложений, которые могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Это разработка регионального законопроекта «О зеленых насаждениях», проведение инвентаризации зеленых насаждений на всех категориях земель, а также развитие и сохранение существующих особо охраняемых природных территорий», — сказал один из экспертов, депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев.

Одна из наиболее актуальных для Ярославля тем — проблема утилизации твердых коммунальных отходов. Эксперты подготовили проект закона «Об обращении с отходами». Он направлен на ограничение ввоза мусора из других регионов на захоронение. Сейчас он проходит правовую доработку и будет рассмотрен Ярославской областной думой во время осенней сессии.

Кроме того, эксперты предложили разработать сводный том предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Это будет способствовать оценке качества воздуха и позволит прогнозировать экологические последствия развития промышленности. В числе предложений — акция «Откажись от личного автомобиля», которая предполагает ежемесячный день бесплатного проезда в общественном транспорте.

В итоговый документ, вероятно, будет включена модернизация системы мониторинга экологической ситуации, организация системы обращения с ртутьсодержащими лампами и отработанными батарейками. Отдельные предложения касаются систем канализации, в том числе ливневой. Планируется разработать межпредметный курс для школьников «Экология Ярославской области», создание на базе Ярославского зоопарка центра эколого-патриотического просвещения, создание на базе школ или учреждений дополнительного образования экологических лабораторий по мониторингу окружающей среды.