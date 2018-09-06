В Омске прошел второй форум сельской молодежи

Омск, , 09:35 — REGNUM Более 400 студентов Омского государственного аграрного университета, молодых специалистов и представителей сельхозпредприятий приняли участие II Региональном форуме сельской молодежи, сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие представители власти и предприятий. Участники отметили, что в настоящее время в регионе прорабатываются предложения по расширению мер поддержки молодых специалистов, в частности строительство целевого жилья с 2019 года.

На форуме была организована работа нескольких интерактивных площадок, где эксперты рассказали об инновационном животноводстве, современных тенденциях развития сельскохозяйственного машиностроения, растениеводства и новых направлениях защиты растений. Также студенты посетили перерабатывающие молочные предприятия Омской области, где ознакомились с производством продуктов питания.

Подводя итоги мероприятия, ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова выразила надежду, что форум сельской молодежи станет хорошей традицией и позволит «не только … найти новых друзей, партнеров, обменяться опытом, но и повысить свой профессиональный уровень».

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