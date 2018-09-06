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Комиссия сняла с бывшего работника РКК «Энергия» подозрения в порче «Союза»

Общество

Специалист уволился из цеха окончательной сборки, поэтому первые подозрения пали на него, сообщил источник

Комиссия сняла с бывшего работника РКК «Энергия» подозрения в порче «Союза»
Космический корабль «Союз МС-09»

Москва, 6 сентября 2018, 09:27 — REGNUM  Внутренняя комиссии РКК «Энергия», занимающаяся расследованием инцидента на космическом корабле «Союз МС-09», сняла подозрения в порче аппарата с бывшего сотрудника компании, сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, специалист уволился из цеха окончательной сборки, поэтому первые подозрения пали на него. Однако при проверке документации стало известно, что он с кораблем не работал, добавил источник.

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Напомним, ранее сообщалось, что вечером 30 августа в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, была обнаружена микротрещина, которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на станции.

В итоге повреждение было загерметизировано, после чего давление воздуха восстановилось. В свою очередь глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что пробоину в обшивке корабля могли нанести в космосе.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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