Книга об архитектуре Томска завоевала Гран-при общероссийского конкурса

Томск, , 09:06 — REGNUM Монография ученых Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) об архитектуре деревянных доходных домов Томска завоевала главную награду общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга-2018» в номинации «Лучшее научное издание по архитектуре, искусству и дизайну». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Монография «Архитектура деревянных доходных домов Томска (конец XIX — начало XX в.)» написана заведующим кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ, канд. архитектуры Валерием Залесовым и доцентом этой же кафедры, канд. архитектуры Ириной Куликовой. Итоги конкурса «Университетская книга-2018» были подведены накануне в Научной библиотеке Томского госуниверситета.

«Первый всероссийский конкурс «Университетская книга» был объявлен 20 лет назад. Тогда он был единственный в стране. Конкурс вырос — за это время у нас сложилось шесть региональных площадок. Качество и количество изданий год от года ширится», — прокомментировала итоги конкурса руководитель проектов журнала «Университетская книга» и сопредседатель оргкомитета конкурса Елена Шеметова.

Она добавила, что в 2018 году заявку на конкурс подавали более 100 участников с 1600 экземплярами книг.

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