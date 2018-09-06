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В Китае одобрен выход на рынок собственного препарата от рака прямой кишки

Общество

Препарат может замедлять риск опухолей и предотвращать развитие кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоли

Шанхай, Китай, 6 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  Китайские власти одобрили выпуск в розничную продажу первого полностью разработанного в Китае лекарства от рака, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Разработанное шанхайской фармацевтической компанией Hutchison China MediTech Limited средство для перорального применения получило название «Фруквитиниб» и показало эффективность в борьбе с раком прямой кишки, а также низкую токсичность для организма человека.

Препарат может замедлять риск опухолей и предотвращать развитие кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоли.

Отметим, что по меньшей мере 370 тыс. человек ставят диагноз «рак прямой кишки» в Китае ежегодно. Пр чем большинство заболевших выявляются на поздней стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственной комитет по делам здравоохранения КНР включил еще 165 препаратов в национальный перечень основных лекарственных средств. Существенная часть из них — лекарства от рака.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай увеличит национальный перечень основных лекарств на 165 препаратов

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