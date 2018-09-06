Продвижение русской культуры: соотечественники попросили поддержку

Оренбург, , 08:23 — REGNUM В Оренбурге молодые соотечественники назвали проблемы, которые мешают продвижению русской культуры за границей. В рамках Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» состоялось открытое заседание межведомственного Совета по делам молодежи при правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, где молодёжь подняла острые вопросы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Член комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров подчеркнул, что сегодня руководители различных уровней должны научиться задавать и отвечать на главный вопрос: «Всё ли мы делаем, чтобы соотечественники были максимально сопричастны к русской культуре?».

В свою очередь председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» Григорий Петушков отметил, что работа с соотечественниками — это способ трансляции интересов России в тех страны, где они проживают.

Молодые лидеры общественного мнения из Греции, Армении, Чехии, Германии и других стран поднимали вопросы взаимодействия российских фондов с молодёжными организациями тех государств, где проживают русскоязычные общины, говорили о дефиците финансовой поддержки проектов для соотечественников, организующих мероприятия для представителей русского мира за рубежом.

Ряд вопросов касался непосредственно образовательного блока, в частности, обучения русскому языку детей в Индии и в Армении. Так, к примеру, в Дели наблюдается острая нехватка учебников и литературы на русском языке. Эксперты обещали помочь в решении данного вопроса, для чего попросили написать соответствующее письмо в фонд «Русский мир».

Соотечественница из Армении рассказала об ограниченной возможности изучения русского языка детьми дошкольного возраста и поделилась своим проектом телевизионной передачи, направленной на решение этой проблемы. Для запуска этой программы также требуется поддержка, за которой она и обратилась к межведомственного Совету по делам молодежи при правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Напомним, с 4 по 9 сентября в Оренбурге проходит Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Участниками стали более 800 молодых людей из 77 стран.