Четверг, 6 Сентября 2018 года
08:46:30 МСК

Закрытая из-за непогоды паромная переправа на Сахалине возобновила работу

Общество

Переправа была закрыта с 4 сентября из-за разбушевавшегося в регионе тайфуна «Джеби»

Южно-Сахалинск, 6 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  Соединяющая Сахалин и материк паромная переправа Холмск — Ванино возобновила работу после двухдневного простоя, сообщили 6 сентября в «ТЭК «Дальтранссервис».

Переправа была закрыта с 4 сентября из-за разбушевавшегося в регионе тайфуна «Джеби». До этого на материк ушли три парома, которые пережидали непогоду в Ванинском порту.

Напомним, в результате тайфуна на Сахалине были размыты дороги и плотина, отменены все поезда дальнего следования. Авиарейсы задерживаются. Без электричества остались 23 населенных пункта. Более шести с половиной тысяч человек остались без воды.

В самом Южно-Сахалинске ветер вырвал с корнем десятки деревьев. Их убирают спасатели. По прогнозам синоптиков, тайфун пройдет быстро. Сегодня, 6 сентября, погода уже станет лучше.

Читайте также: Ураган «Джеби» бушует на Сахалине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить