Закрытая из-за непогоды паромная переправа на Сахалине возобновила работу

Южно-Сахалинск, , 08:14 — REGNUM Соединяющая Сахалин и материк паромная переправа Холмск — Ванино возобновила работу после двухдневного простоя, сообщили 6 сентября в «ТЭК «Дальтранссервис».

Переправа была закрыта с 4 сентября из-за разбушевавшегося в регионе тайфуна «Джеби». До этого на материк ушли три парома, которые пережидали непогоду в Ванинском порту.

Напомним, в результате тайфуна на Сахалине были размыты дороги и плотина, отменены все поезда дальнего следования. Авиарейсы задерживаются. Без электричества остались 23 населенных пункта. Более шести с половиной тысяч человек остались без воды.

В самом Южно-Сахалинске ветер вырвал с корнем десятки деревьев. Их убирают спасатели. По прогнозам синоптиков, тайфун пройдет быстро. Сегодня, 6 сентября, погода уже станет лучше.

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