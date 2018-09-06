Интернет-пользователей предупредили о перебоях в работе сети

Москва, , 07:56 — REGNUM Некоторые интернет-пользователи после 11 октября 2018 г. могут столкнуться с перебоями в работе сети. Об этом сообщает корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN на своем сайте.

«ICANN готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ по «смене ключей» небольшой процент интернет-пользователей «испытает сложности». Например, пользователь не сможет открыть указанный им сайт.

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