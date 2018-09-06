Оренбургский вуз представил на форуме «Евразия» волонтерские проекты

Оренбург, , 07:54 — REGNUM Оренбургский государственный университет (ОГУ) представил собственные волонтерские проекты в рамках проходящего в Оренбурге III Международного молодежного образовательного форума «Евразия», сообщает пресс-служба вуза.

«Университет большое внимание уделяет студентам, которые активно участвуют в международных проектах, будь то кубок ФИФА или Всемирный фестиваль молодежи и студентов. У нас действует координационный центр «Волонтер ОГУ», — сообщил на выставке-ярмарка российских вузов проректор ОГУ по социальной и воспитательной работе Сергей Семенов.

Другим элементом экспозиции университета стали специальные очки, через которые можно было увидеть университетский кампус и город со смотровой площадки научной библиотеки ОГУ в формате «360 градусов». В вузе отметили, что участники форума также с интересом рассматривали карту Оренбургской области с макетами-символами достопримечательностей и промыслов края, научные проекты студентов и молодых ученых университета.

Форум «Евразия» проходит в Оренбургской области с 4 по 10 сентября. В 2018 году он объединил 800 участников из 77 стран, около 100 экспертов-спикеров, политиков, общественных деятелей, почётных гостей, 180 волонтёров. Торжественное открытие форума «Евразия» прошло в спорткомплексе «Оренбуржье». Приветственные письма участникам форума направил президента России, представители российских министерств и ведомств.

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