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На Украине мужчину за поджег государственных флагов арестовали на полгода

Общество

Вместо трех лет тюремного заключения

На Украине мужчину за поджег государственных флагов арестовали на полгода
Victor
Арест

Киев, 6 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  За поджог двух украинских флагов жителя Сумской области арестовали на шесть месяцев, сообщает 6 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, гражданина Украины обвинили в публичном надругательстве над государственным флагом страны. Отмечается, что житель Сумской области в городе Городок Львовской области 22 мая поджег два украинских флага возле монумента «Памяти жертв сталинских репрессий».

Напомним, по статье 338 УК Украины «Надругательство над государственным флагом» максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до трех лет.

Отметим, на Украине не в первый раз люди уничтожают флаги. Так, ранее во Львовской области в том же Городке мужчина из Ровенской области сбросил флаг на землю со здания мэрии.

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