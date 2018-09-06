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В Москве суд рассмотрит по существу дело о разводе Петросяна и Степаненко

Общество

Судебное заседание начнется в 14:00 мск

В Москве суд рассмотрит по существу дело о разводе Петросяна и Степаненко
Петросян и Степаненко

Москва, 6 сентября 2018, 07:45 — REGNUM  Сегодня, 6 сентября, Хамовнический суд Москвы рассмотрит по существу дело о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Судебное заседание начнется в 14:00 мск и пройдет в закрытом режиме. Суд рассмотрит сразу два иска супругов друг к другу.

Напомним, после 30 лет брака Степаненко подала в суд на раздел совместно нажитого с Петросяном имущества, которое оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Затем обе стороны попросили и о разводе.

При этом пока еще супруга юмориста претендует на 80% имущества, Петросян предлагает поделить всё поровну. Делить в суде будут недвижимость, антиквариат, книги по оккультизму и другое имущество, на которое в настоящий момент наложен обеспечительный арест.

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Развод Степаненко и Петросяна
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