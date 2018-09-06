Перинатальный центр за 3 млрд рублей открыли в Бурятии

Улан-Удэ, , 07:37 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — 5 сентября открыли новый семиэтажный перинатальный центр на 120 мест. Его строили с 2014 года в рамках Федеральной программы «Модернизация здравоохранения РБ на 2011−2017 гг.». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соглашение о возведении объекта подписали правительство региона и заказчик — ГК «Ростех».

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что главная цель открытия нового медучреждения — снижение младенческой смертности:

«Центр оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием. Наша главная цель — снижение младенческой смертности. Теперь врачи смогут спасать новорожденных, родившихся в тяжёлом состоянии, помогать будущим матерям, у которых беременность протекает с осложнениями. Здесь созданы все условия для максимально безболезненного протекания предродового и послеродового периода в условиях повышенной безопасности — от многоуровневой очистки воздуха и организации высокого уровня стерильности до бесперебойного электро‑ и теплоснабжения».

На строительство объекта направили более 3 млрд рублей. В том числе 2,4 млрд — за счёт субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Из бюджета республики на строительство выделили 580 млн рублей.

В правительстве Бурятии уточнили, что в пяти корпусах здания, помимо перинатального центра, размещены неонатологический стационар, акушерский стационар, консультативно-диагностическое отделение на 100 посещений в смену. Медучреждение оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием и аппаратурой.

Из бюджета Бурятии выделили 20 млн рублей на подготовку и переподготовку кадров для перинатального центра. Обучение прошли 233 медицинских работника.

Напомним, в мае 2018 года в Улан-Удэ произошло ещё одно важное событие в сфере здравоохранения. Открылся хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы. Общая стоимость комплекса больницы, состоящего из шести хирургических блоков и централизованного стерилизационного отделения, составила почти 2 млрд рублей.