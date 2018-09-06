На Ямале зафиксирована вспышка смертельно опасной болезни

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:25 — REGNUM В ямальском Ноябрьске у двоих годовалых детей зафиксирована корь. В мае данное опасное заболевание было выявлено в Губкинском. После каждой вспышки проводится вакцинация людей, которые могли вступить в контакт с заболевшими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

Корь передаётся воздушно-капельным путём. Как выяснилось, первый ребёнок, заболевший в Ноябрьске, заразился за пределами ЯНАО. Болезнь передалась второму при общении. В Губкинском также корь была «привозной» — из Краснодарского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что последняя вспышка кори на Ямале фиксировалась в 2014 году в Новом Уренгое. В Ноябрьске кори не было 20 лет. Проявляется корь высокой температурой, болью в горле, кашлем и сыпью. Осложнения после кори — бронхит, пневмония, ложный круп, менинго-энцефалит и серозный менингит. Возможен летальный исход. Санврачи напомнили, что при заражении беременной женщины корью возникают на ранних сроках самопроизвольные выкидыши и пороки развития плода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Башкирии скончался младенец, заболевший корью. Ребенок не был вакцинирован. По данным территориального управления Роспотребнадзора, с 18 июня по 14 августа в Башкирии заразились корью 22 человека: 13 детей и девять взрослых. Случаи заболевания регистрировались в Уфе, а также Уфимском, Иглинском, Чишминском, Кармаскалинском районах.

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