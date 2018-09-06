Китай увеличит национальный перечень основных лекарств на 165 препаратов

Пекин, , 05:42 — REGNUM Государственный комитет по делам здравоохранения КНР анонсировал план публикации национального перечня основных лекарственных средств, в который войдет на 165 препаратов больше, чем предыдущем издании, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

В обновленном списке будет присутствовать 685 лекарственных средств, из которых 417 — препараты западной медицины и 268 — китайской традиционной медицины, запатентованные в Китае, отметил замдиректора комитета Цзэн Исинь во время пресс-конференции.

Новое издание в большей степени будет ориентировано на лекарства против рака, а также детских и хронических заболеваний. В частности, присутствует порядка 12 противоопухолевых препаратов, 22 препарата для детей и новые лекарства против гепатита C.

«Охватывая более широкий перечень препаратов, новый список может не только ответить на клинические потребности вроде лечения обычных и хронических заболеваний, наряду с потребностью в препаратах первой необходимости, но также дать возможность выбора для пациентов с разными заболеваниями», — заявил Цзэн.

Напомним, что предыдущее издание перечня было опубликовано комитетом в 2012 году и включало в себя лишь 520 препаратов. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в Китае снижены цены на 14 эффективных препаратов от рака.

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