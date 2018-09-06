Стали известны имена красавиц, которые представят Россию

Москва, , 05:44 — REGNUM Стали известны имена российских участниц конкурсов «Мисс Вселенная» и «Мисс мира», сообщает РЕН-ТВ.

На конкурс «Мисс Вселенная» от России поедет Юлия Полячихина, ранее завоевавшая титул «Мисс Россия». На конкурс «Мисс мира» поедет вице-мисс Россия-2018 Наталья Строева. Сообщается, что девушки уже активно готовятся к участию в конкурсе.

Напомним, финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 16 декабря в таиландской столице Бангкок, а финал конкурса «Мисс мира» состоится 8 декабря в Китае на острове Хайнань.