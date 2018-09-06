Четверг, 6 Сентября 2018 года
07:08:09 МСК

Российская участница «Евровидения — 2018» решила эмигрировать

Общество

Пока неизвестно, по какой причине

Москва, 6 сентября 2018, 05:41 — REGNUM  Певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России в одну из стран Европы. Об этом певица сообщила в видеообращении на YouTube.

Позднее Самойлова выложила свою фотографию, сделанную в аэропорту «Шереметьево», в Instagram. Артистка не уточнила, в какую конкретно страну она уезжает. Пока не известно, по какой причине российская участница «Евровидения» решила покинуть страну.

Напомним, певица Юлия Самойлова должна была участвовать от России в конкурсе «Евровидение — 2017» на Украине, однако СБУ запретила ей въезд в страну, после чего Россия отказалась от участия в конкурсе. В 2018 году Самойлова всё же приняла участие в конкурсе «Евровидение», но не смогла пройти в финал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурс «Евровидение»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить