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Челябинских рекламщиков уличили в нарушениях

Общество

Ржавые рекламные щиты недопустимы

Челябинск, 6 сентября 2018, 05:27 — REGNUM  Рекламные щиты с оголенными проводами обнаружены в центре Челябинска, передает «Телефакт».

Нарушения выявили активисты движения «Гражданский патруль», представитель которых Георгий Акмен заявил:

«Ржавые рекламные щиты просто недопустимы в самом центре крупного мегаполиса».

В городскую администрацию общественники направили жалобы, рассчитывая, что местные власти повлияют на владельцев щитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа представители «Гражданского патруля» возмутились покраской стволов деревьев в розовый цвет.

Читайте ранее в этом сюжете: Цвет бешеного поросенка – это не то. Челябинцы не оценили покраску деревьев

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Городское благоустройство
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