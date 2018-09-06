Челябинских рекламщиков уличили в нарушениях

Челябинск, , 05:27 — REGNUM Рекламные щиты с оголенными проводами обнаружены в центре Челябинска, передает «Телефакт».

Нарушения выявили активисты движения «Гражданский патруль», представитель которых Георгий Акмен заявил:

«Ржавые рекламные щиты просто недопустимы в самом центре крупного мегаполиса».

В городскую администрацию общественники направили жалобы, рассчитывая, что местные власти повлияют на владельцев щитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа представители «Гражданского патруля» возмутились покраской стволов деревьев в розовый цвет.

Читайте ранее в этом сюжете: Цвет бешеного поросенка – это не то. Челябинцы не оценили покраску деревьев