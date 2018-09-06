Челябинских рекламщиков уличили в нарушениях

Челябинск, 6 сентября 2018, 05:27 — REGNUM Рекламные щиты с оголенными проводами обнаружены в центре Челябинска, передает «Телефакт».
Нарушения выявили активисты движения «Гражданский патруль», представитель которых Георгий Акмен заявил:
«Ржавые рекламные щиты просто недопустимы в самом центре крупного мегаполиса».
В городскую администрацию общественники направили жалобы, рассчитывая, что местные власти повлияют на владельцев щитов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа представители «Гражданского патруля» возмутились покраской стволов деревьев в розовый цвет.
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