Церетели закончит памятник Кобзону к концу года

Москва, , 05:24 — REGNUM Скульптор Зураб Церетели намерен закончить изготовление памятника певцу Иосифу Кобзону к концу текущего года, сообщает агентство «Москва».

По словам скульптора, об изготовлении скульптуры его попросил сам Кобзон. Еще на начальном этапе ее создания Церетели показывал ее певцу. По словам Церетели, Кобзону скульптура понравилась.

Отмечается, что высота памятника составит около 2,4 метров. Скульптура изобразит Кобзона в костюме и с микрофоном в руках.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве в возрасте 80 лет скончался депутат Госдумы РФ и Народный артист СССР Иосиф Кобзон. 2 сентября известный певец и политический деятель был похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

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